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Рогозин объяснил повторный перенос запуска "Союза" сбоем на Куру

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Очередной перенос пуска ракеты-носителя "Союз" с Куру во Французской Гвиане скорее всего вызван проблемами в инфраструктуре космодрома, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Погода была в "зеленом коридоре". Скорее всего, технический сбой в наземной инфраструктуре. С ракетой и Фрегатом всё в порядке, но для наших стартовиков в Гвиане это тяжелая работа, поскольку снова пришлось сливать компоненты топлива. Надеюсь, этой ночью все пройдет без сбоев", - написал Рогозин на своей странице в фейсбуке.

Ранее сообщалось что запуск перенесен на сутки. Его планировали провести 29 ноября, однако с тех пор старт два раза переносился. Планировавшийся в понедельник новый старт был отменен за четыре минуты до его проведения из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что в ракете была обнаружена неисправная деталь, которая могла привести к аварии при запуске. После этого 24 ноября ракета была допущена к вывозу на стартовый комплекс.

Как сообщали в Роскосмосе, первый пуск "Союза" с Куру после временного закрытия космодрома из-за пандемии коронавируса запланирован на ноябрь.

Изначально запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником Falcon Eye 2 ОАЭ с аппаратурой наблюдения высокого разрешения должен был состояться 6 марта. Из-за неполадок в разгонном блоке "Фрегат" старт тогда был перенесен на апрель. Однако с марта космодром Куру прекратил деятельность из-за пандемии коронавируса. Запланированные пуски российских ракет с космодрома Куру были перенесены на осень.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Куру

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