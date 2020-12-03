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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55Заразились
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Что случилось этой ночью: четверг, 3 декабря

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Следователь стал подозреваемым по делу о поджоге отдела СК. По версии следствия, следователь по особым делам организовал поджог, чтобы добиться увольнения руководителя отдела. Исполнители получили за это 50 тысяч рублей.

– Шестая за год авария на магистрали Газпрома произошла на Урале. Пожар произошел на газопроводе в Свердловской области. Его удалось потушить.

– Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен. 95-летний д'Эстен провел последние дни жизни в своем имении. После президентства он пытался реализовать проект конституции Евросоюза.

– Два человека погибли на пожаре в центре Москвы. Это были рабочие, реконструировавшие недействующую больницу. Пожар охватил строительные конструкции и бытовки.

– "Зенит" крупно уступил "Брюгге" в ЛЧ и досрочно выбыл из еврокубков. "Краснодар" в этом же туре заработал утешительную путевку в Лигу Европы. "Зениту" остался один матч Лиги чемпионов этой оченью – с "Боруссией" на своем поле.

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