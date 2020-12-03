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Топ-менеджеру PandaDoc продлили арест на месяц

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Топ-менеджеру белорусской IT-компании PandaDoc, директору по продукту Виктору Кувшинову продлили арест до начала 2021 года, сообщил основатель компании Микита Микадо.

В начале сентября были арестованы четыре топ-менеджера этой компании, затем троих из них освободили. Всем четверым было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст.209 УК Белоруссии. Белорусские государственные СМИ связывали PandaDoc, с финансированием акций протеста.

В августе Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь сотрудникам силовых структур, которые захотят уволиться из правоохранительных органов.

2 сентября в офисе PandaDoc в Минске сотрудники Департамента финансовых расследований устроили обыски. Как говорил Микадо, компанию заподозрили в налоговых махинациях.

Через несколько дней были арестованы главный бухгалтер минского офиса PandaDoc Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап были заключены под стражу по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

10 октября президент Александр Лукашенко провел встречу с арестованными оппозиционерами, на которую привели в том числе Рабцевича. После этого троих представителей PandaDoc освободили из СИЗО, это были Шардыко, Михолап и Рабцевич. Кувшинов остался под арестом.

PandaDoc представлена в трех странах: Белоруссии, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами.

Протесты в Минске

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PandaDoc Микита Микадо Белоруссия Минск Виктор Кувшинов

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