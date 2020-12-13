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ЦИК Киргизии зарегистрировал 18 кандидатов в президенты

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком Киргизии зарегистрировал 18 кандидатов на должность президента, участвующих в досрочных выборах главы государства, назначенных на 10 января, сообщает в воскресенье пресс-служба ЦИК республики.

По информации Центризбиркома, зарегистрированы Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Канатбек Исаев, Рашид Тагаев, Женишбек Байгуттиев, Клара Сооронкулова, Аймен Касенов, Мыктыбек Арстанбек, Бактыбек Калмаматов, Имамидин Ташов, Курсан Асанов, Каныбек Иманалиев, Равшан Жээнбеков, Эльдар Абакиров, Улукбек Кочкоров, Бабыржан Тольбаев, Абдил Сегизбаев, Садыр Жапаров.

12 декабря ЦИК утвердил прием подписных листов 18 кандидатов в президенты. Кандидатам в президенты до полуночи 3 декабря необходимо было сдать в ЦИК не менее 30 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Ровно 20 кандидатов успели сдать необходимое количество подписных листов. Подписные листы двух кандидатов признаны недействительными.

Досрочные выборы президента Киргизии назначены на 10 января. В ЦИК до 15 ноября поступило 65 заявлений от кандидатов. Центризбирком ранее отказал в регистрации 12 кандидатам из-за непогашенной судимости и отсутствия сертификатов об уровне владения государственным языком, еще 32 кандидата сами отказались от дальнейшего участия в выборах. Одному кандидату в связи недостаточным количеством подписей избирателей были возвращены подписные листы.

ЦИК Киргизии продолжает процедуру регистрации на должность президента оставшихся кандидатов, которая завершится 14 декабря. Предвыборная агитация начинается с 15 декабря и заканчивается за день до дня голосования - в 8:00 (5:00 мск) 9 января.

11 декабря исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов подписал закон о проведении референдума по определению формы правления в республике. Принятым законом предусматривается проведение референдума 10 января одновременно с досрочными президентскими выборами.

Киргизия

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