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Британцам с сильной аллергией посоветовали не прививаться вакциной Pfizer

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Британские власти после аллергической реакции у двоих медработников на вакцину Pfizer рекомендовали сотрудникам местных органов здравоохранения пока не делать прививку жителям с серьезной аллергией, сообщает агентство Associated Press.

Агентство по регулированию лекарств и медицинских препаратов выпустило предупредительную рекомендацию местным органам здравоохранения не делать прививки от коронавируса людям с историей "значительных" аллергических реакций на медикаменты и еду. Речь идет, в частности, о таких случаях аллергии, когда пациенту приходится носить с собой адреналин для уколов.

Всех, кто записался на прививку в среду, будут спрашивать об аллергических реакциях. Кроме того, организовывать вакцинацию рекомендовано только в учреждениях, где есть реанимационная аппаратура.

В Великобритании во вторник начали массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми вакцину получат постояльцы домов престарелых и работающие в них сотрудники. Кроме того, приоритет отдается медперсоналу и пожилым людям старше 80 лет.

Британские власти со вторника используют вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Препарат изготавливают в Бельгии, его нужно хранить при температуре -70C. Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний. Таким образом, Великобритания станет первой из западных стран, начавшей массовую вакцинацию населения от коронавируса.

За время пандемии в Соединенном Королевстве коронавирусом заразились свыше 1,7 млн человек, более 62 тысяч скончались.

Хроника 09 января – 09 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Pfizer

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