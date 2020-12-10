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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:21Заразились
на 09.12В России 2 541 199+26 190В мире 68 894 596+669 009

В мире COVID-19 заразились более 68,8 млн человек, умерли 1,56 млн

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 68 894 596 на 8:00 четверга по московскому времени, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 569 374, выздоровели более 44,38 млн.

В число стран с 5 млн и более случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 15 386 562 инфицированных COVID-19 и 289 373 летальных исхода, излечились более 5,8 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число инфицированных выросло за истекшие стуки до 9 767 371, число скончавшихся - до 141 772, поправились более 9,25 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 728 452 заболевших, умерли 178 995 больных, вылечились более 5,96 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 202,2. В США на 1 млн жителей скончался 894 человек, в Индии - 102, в Бразилии - 840.

Хроника 09 января – 10 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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