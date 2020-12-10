В Китае заявили, что США стали главным источником COVID-19 в мире

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - США превратились в настоящий и самый крупный источник коронавируса COVID-19 в мире, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на очередное упоминание американским президентом Дональдом Трампом "китайского вируса".

"На США приходится 4,2% мирового населения, но число заражений (коронавирусом - ИФ) составляет 22,2% от всех подтвержденных диагнозов в мире. На каждый миллион человек в США приходится почти в пять раз больше смертей, чем в остальном мире. Все видят, что сейчас США превратились в настоящий и самый крупный "источник вируса", - сказала Хуа Чуньин на брифинге.

Она добавила, что некоторые исследования свидетельствуют, что коронавирус распространялся в других странах еще до того, как появился в Китае.

"Мы советуем американским политиканам проявить уважение к фактам и науке и перестать заниматься политическими манипуляциями", - отметила представитель МИД КНР.

Накануне президент США Дональд Трамп вновь назвал коронавирус "китайским вирусом". Трамп неоднократно делал это и ранее, сталкиваясь с критикой Пекина.

В среду в США был установлен новый рекорд смертности от COVID-19. За один день умерли более трех тысяч человек. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 15 млн. человек, более 289 тыс. умерли.