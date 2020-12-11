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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
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До 300 тыс. случаев COVID в мире связали с конференцией в Бостоне в феврале

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - От 205 тысяч до 300 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-19, по всей видимости, имеют отношение к одному мероприятию – международной бизнес-конференции. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на исследование во главе с инфекционистом Джейкобом Лемье из Массачусетской больницы общего профиля.

Конференция прошла 26-27 февраля в Бостоне.

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Согласно полученным данным, примерно 1,6% инфицирований коронавирусом в 29 штатах США связаны с этим мероприятием. При этом в наибольшей степени затронут оказался штат Флорида, где выявили 71 450 случаев, происхождение которых можно отследить до бостонской конференции.

Выводы экспертов показали, что непосредственно к конференции имели отношение около 100 случаев COVID-19. Однако затем участники встречи разлетелись с нее по территории США и за рубеж, вызывая все новые заражения: так, случаи вируса, прослеживаемые до конференции, были зафиксированы в Австралии, Словакии и Швеции.

Между тем, Лемье предупредил, что условия для подобных мероприятий, которые могут послужить мощным катализатором распространения вируса, никуда не исчезли.

"Они все еще возможны, если мы ослабим бдительность. Они все еще возможны, если инфицированные, но в остальном здоровые люди могут оказаться (среди других людей - ИФ) и путешествовать без ограничений", - сказал врач.

По данным портала Worldometers, в мире за время пандемии зарегистрировано более 70,8 млн случаев коронавируса.

США Бостон коронавирус

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