Вакцину Pfizer одобрили для экстренного применения в Мексике

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Регулирующее ведомство Мексики одобрило экстренное применение вакцины против COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, сообщил в субботу заместитель главы секретариата по здравоохранению Уго Лопес-Гатель.

"Федеральная комиссия по защите от рисков в сфере медицины с 26 ноября проводила исследование всей представленной документации, и 11 декабря 24 представителя комиссии вынесли единогласное положительное заключение о возможности чрезвычайного использования этой вакцины", - огласил он на пресс-конференции в Мехико выдержки из заявления ведомства.

Одобрение вакцины Pfizer/BioNTech для экстренного использования в Мексике практически совпало по времени с аналогичным шагом, предпринятым в США.

Мексика стала очередной страной, где стало возможным начинать вакцинацию этой прививкой наравне с Великобританией, Бахрейном, Канадой и США.