Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 14.12В России 2 681 256+27 328В мире 72 252 541+547 656

В Киргизии стартовал агитационный период в преддверии досрочных выборов президента

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Киргизии во вторник стартовал предвыборный агитационный период. В досрочных выборах президента страны, которые назначены на 10 января, участвуют 18 кандидатов.

Согласно утвержденному Центральной избирательной комиссией Киргизии календарному плану, в полночь понедельника завершилась процедура регистрации кандидатов на должность президента, с 15 декабря начинается предвыборная агитация.

Предвыборная агитация в Киргизии завершится за сутки до начала голосования - в 8:00 (5:00 по Москве) 9 января.

Центризбиркомом республики зарегистрированы 18 кандидатов. В их числе Садыр Жапаров, пришедший к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил выполнение обязанностей премьер-министра.

Кроме того, на пост главы государства претендуют экс-глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев, лидер оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахан Мадумаров, руководитель другой оппозиционной партии "Реформа" Клара Сооронкулова, бывший спикер парламента Канат Исаев и бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

11 декабря и.о. президента Киргизии Талант Мамытов подписал закон о проведении референдума по определению формы правления в республике. Принятым законом предусматривается проведение референдума 10 января одновременно с досрочными президентскими выборами.

Киргизия

Новости по теме

Новости

Трамп сообщил об уходе генпрокурора США со своего поста

Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом

В Ереване сообщили о возвращении первых пленных из Азербайджана

Милиция Белоруссии начала процесс против сотни задержанных пенсионеров

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено на 4 января

Google объяснил причины сбоя в работе своих сервисов

Двое россиян осуждены во Франции за участие в беспорядках на Евро-2016

Пандемия коронавируса

В США началась массовая вакцинация от коронавируса

В США началась массовая вакцинация от коронавируса

"Роскосмос" предупредил о риске военной деятельности США на Луне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');