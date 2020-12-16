В НКР уточнили, что неизвестна судьба 73 армянских военных в Гадруте

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - На участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района пропавшими считаются 73 армянских военнослужащих, сообщает министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"На участке Хин Тагер и Хцаберд продолжает оставаться неизвестной судьба 73 человек. С первых же часов инцидента при содействии российских миротворцев ведутся неотложные работы по выяснению судеб наших военнослужащих", - отметили в Минобороны непризнанной республики.

В ведомстве опровергли сообщения ряда СМИ о пропаже 171 военнослужащего.

"С целью изучения проблемы на месте в Нагорный Карабах прибыл начальник Главного штаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян", - отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что 11 декабря в Гадрутском районе Карабаха произошло нарушение режима прекращения огня. В Минобороны Армении заявили о нападении азербайджанских военных на пост армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Гадрутском районе. Азербайджанская сторона обвинила армянских военных в вооруженной провокации.

После вмешательства российских миротворцев обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха нормализовалась, заявил 14 декабря командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Между тем 16 декабря омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян заявил, что около 60 военных Армии обороны НКР накануне пропали у села Хцаберд Гадрутского района.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду заявил об имеющейся информации о том, что армянские военнослужащие попали в азербайджанский плен на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

"По нашим данным, в том числе российские миротворцы находятся в окружении. Есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией. Причем, такие же проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация", - сказал Пашинян в интервью армянской службе радиостанции "Свобода".

В свою очередь в Минобороны РФ опровергли заявление Пашиняна об окружении российских миротворцев.

В Минобороны РФ заявили, что все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. По данным российского военного ведомства, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Между тем, в Министерстве обороны Армении вечером в среду заявили, что российские миротворцы помогли армянским военнослужащим выйти из окружения на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.