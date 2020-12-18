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Трамп призвал республиканцев быть жестче и бороться за итоги выборов

Трамп призвал республиканцев быть жестче и бороться за итоги выборов
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Республиканскую партию США и сенаторов, представляющих ее, проявлять больше жесткости.

"Сенатор Митч Макконнелл, сенаторы-республиканцы, вы должны быть жестче, или у вас больше не будет Республиканской партии. Мы выиграли президентские выборы с большим преимуществом. Боритесь за это. Не позвольте им украсть у нас победу!" - написал он в твиттере.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл во вторник, 15 декабря, поздравил демократа Джо Байдена и признал его победу на выборах главы государства.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Байден одержал победу на состоявшихся 3 ноября выборах, свидетельствуют итоги голосования коллегии выборщиков. В соответствии с Конституцией Соединенных Штатов, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом 6 января.

Действующий президент страны Трамп по-прежнему не признает поражение и будет продолжать попытки оспорить результаты выборов через суды.

Хроника 09 января 2018 года – 18 декабря 2020 годаВыборы в США - 2020
Дональд Трамп Митч Макконнелл США

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