Трамп призвал республиканцев быть жестче и бороться за итоги выборов

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Республиканскую партию США и сенаторов, представляющих ее, проявлять больше жесткости.

"Сенатор Митч Макконнелл, сенаторы-республиканцы, вы должны быть жестче, или у вас больше не будет Республиканской партии. Мы выиграли президентские выборы с большим преимуществом. Боритесь за это. Не позвольте им украсть у нас победу!" - написал он в твиттере.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл во вторник, 15 декабря, поздравил демократа Джо Байдена и признал его победу на выборах главы государства.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Байден одержал победу на состоявшихся 3 ноября выборах, свидетельствуют итоги голосования коллегии выборщиков. В соответствии с Конституцией Соединенных Штатов, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом 6 января.

Действующий президент страны Трамп по-прежнему не признает поражение и будет продолжать попытки оспорить результаты выборов через суды.