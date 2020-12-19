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Что случилось этой ночью: суббота, 19 декабря

США закрывают оба генконсульства в России, новая разновидность коронавируса выявлена в ЮАР, на МКС заканчиваются резервы воздуха

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Администрация Дональда Трампа решила закрыть оставшиеся два генконсульства США в РФ. Госдепартамент на прошлой неделе уведомил Конгресс, что навсегда закроет генконсульство во Владивостоке и временно - в Екатеринбурге. Если это произойдет, посольство США в Москве останется единственным американским диппредставительством в России.

- Резервы воздуха на МКС подходят к концу, поэтому необходимо скорее найти место утечки воздуха. По словам представителя ЦУП, наземные специалисты пока не представляют, в какой части переходного отсека модуля "Звезда" находится место утечки воздуха.

- В ЮАР обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2. В Минздраве ЮАР считают, что вторая волна COVID-19 в стране вызвана этим вариантом вируса. По предварительным данным, новая разновидность коронавируса более заразная и тяжелее поражает молодых людей без сопутствующих заболеваний.

- Вакцина Moderna получила экстренное разрешение FDA на применение в США. Использование вакцины разрешено для лиц в возрасте 18 лет и старше. Это вторая вакцина, одобренная американским регулятором для использования в Соединенных Штатах.

- Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в закон о "наливайках". Минимальную площадь баров, расположенных в многоквартирных домах, до 1 января 2022 года увеличили с 20 до 50 кв. метров. С 1 января 2022 года вступит в силу запрет на работу баров площадью менее 50 кв. метров, расположенных в "хрущевках" и "панельках".

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