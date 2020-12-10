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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:12Заразились
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Гинцбург отметил, что аллергиков можно прививать "Спутником V"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Люди, страдающие аллергией, могут получить вакцину от коронавируса "Спутник V", но только не в острой фазе аллергического заболевания. Об этом заявил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Вакцину "Спутник V" можно делать людям с аллергическими осложнениями, но не острой стадии, когда это аллергическое заболевание обострено, когда непосредственно протекает", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, перед вакцинацией хроническим аллергикам "желательно, в первую очередь, исследовать С-реактивный белок, а также уровень иммуноглобулинов класса Е, которые соответственно являются теми агентами, которые и вызывают аллергические осложнения".

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Гинцбург отметил, что если эти два показателя находятся в норме, то, "безусловно, надо вакцинироваться и можно вакцинироваться людям с аллергическими заболеваниями".

При этом он заявил, что вакцина Pfizer, по всей видимости из-за своей технологии, может быть противопоказана аллергикам, и что необходимы дополнительные исследования на возможность ее использования для этой группы лиц.

Ранее сообщалось, что британские власти после аллергической реакции у двоих медработников на вакцину Pfizer рекомендовали сотрудникам местных органов здравоохранения пока не делать прививку жителям с серьезной аллергией.

"Не исключено, что данная форма вакцины, которую использует Pfizer, как раз им может быть противопоказана для тех людей, которые страдают аллергическими заболеваниями и у которых имуннореактивность естественная, повышена. Во многом она может быть повышена за счет того, что система интерферонов и всё, что с ней связано, постоянно находится в активированном состоянии. Поэтому для таких людей вакцина Pfizer потребует дополнительных исследований в плане её широкого применения", - сказал Гинцбург.

По его словам, вакцина Pfizer, это РНК-содержащий препарат, который вводится в больших количествах непосредственно в организм человека, в то время, как система интерферонов человека "очень активно реагирует на любую чужеродную РНК".

Так он прокомментировал сообщения о том, что вакцина Pfizer может быть противопоказана людям с аллергическими реакциями.

Вакцина "Спутник V" стала первой зарегистрированной в РФ вакциной от коронавируса. В пострегистрационных исследованиях приняли участие 40 тыс. добровольцев, препарат уже выпущен в гражданский оборот. С 5 декабря массовая вакцинация "Спутником - V" началась в Москве. Первыми прививают медработников, учителей, соцработников и правоохранителей и военнослужащих.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Спутник V коронавирус Александр Гинцбург

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