Трамп призвал республиканцев в сенате бороться за итоги выборов

Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обратился с призывом к сенаторам - членам Республиканской партии вступить в борьбу за итоги выборов главы государства.

"Пришло время сенаторам-республиканцам вступить в борьбу за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили", - написал он в твиттере.

По его словам, есть "неопровержимые доказательства" мошенничества на выборах, которые обеспечили победу демократа Джо Байдена.

К доказательствам он отнес массовые вбросы поступивших по почте избирательных бюллетеней в колеблющихся штатах, появление в урнах для голосования фальшивых бюллетеней, двойное голосование, "голосование" умерших людей, фальшивые подписи, голосующих нелегальных мигрантов, отстранение наблюдателей-республиканцев, большее число голосов, чем избирателей.

....fake signatures, illegal immigrant voters, banned Republican vote watchers, MORE VOTES THAN ACTUAL VOTERS (check out Detroit & Philadelphia), and much more. The numbers are far greater than what is necessary to win the individual swing states, and cannot even be contested.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

Трамп обвинил суды и ФБР в том, что они "не справились со своей работой", заявив, что "избирательная система Соединенных Штатов выглядит как в стране третьего мира".

Президент также отметил, что "свобода прессы давно исчезла, это фальшивые новости".

"Но, когда все это закончится, этот период времени станет просто еще одной уродливой главой в истории нашей страны. Мы победим!!!" - подчеркнул Трамп.

....But when it is all over, and this period of time becomes just another ugly chapter in our Country"s history, WE WILL WIN!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

Как сообщалось, ряд сенаторов-республиканцев, включая лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, высказались против того, чтобы оспаривать результаты выборов. Конгресс США на совместном заседании обеих палат 6 января должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, официально закрепив победу Байдена.