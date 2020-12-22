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Британцы стали готовиться к дефициту из-за закрытия границы с Францией

Британцы стали готовиться к дефициту из-за закрытия границы с Францией
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания готовится к возможной нехватке продуктов питания, при этом производители опасаются перебоев в работе, если Франция оставит в силе запрет на грузовое и пассажирское сообщение со страной, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса.

Решение Франции, о котором было объявлено вечером в воскресенье, приостанавливает торговлю между такими портами, как Дувр и Кале, которые ежедневно принимают до 10 тыс. грузовиков. Компания Eurotunnel, оператор железнодорожного тоннеля, соединяющего Великобританию и Францию, также приостановила все грузовые и пассажирские перевозки.

Все это происходит на фоне рождественского периода и ожидаемого выхода из таможенного союза ЕС 1 января.

Приостановка перевозок грозит новыми рисками торговле. В то время как многие страны ввели те или иные ограничения в отношении туризма, перевозки грузов в Великобританию и из страны продолжались в период пандемии вплоть до вечера воскресенья.

Франция закрыла границу с Великобританией на 48 часов, запрет на передвижение истекает в 23:00 вторника по британскому времени (02:00 среды по московскому времени). С воскресенья многие европейские страны закрыли границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении ограничений, связанных с новым штаммом COVID-19, в Лондоне и Южной Англии.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо призвал авиакомпании, лтающие из Великобритании, тестировать пассажиров на коронавирус до посадки в самолет. На эти меры уже согласились British Airways и Delta Air Lines.

Телеканал Sky News сообщил, что Великобритания обсуждает с французскими властями возможность введения массового тестирования водителей грузовиков для возобновления грузовых перевозок. В понедельник на трассе M20, которая находится по пути в Лондон от пролива Па-де-Кале, скопилось более 900 грузовиков, отмечает Sky News.

Проблемы с поставками

Ограничение перевозок может привести к недостатку свежих продуктов в период Рождества, сообщил главный исполнительный директор британской торговой организации Food & Drink Federation Иэн Райт. "Европейские водители грузовиков не захотят ехать в Великобританию, если действительно опасаются, что их могут заблокировать", - приводит его слова газета The Wall Street Journal.

J Sainsbury PLC, вторая крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов, сообщила о возможном недостатке некоторых овощей и фруктов на прилавках ее магазинов в ближайшие дни в случае, если ситуация не будет решена.

Другие компании опасаются, что у них не будет возможности поставить продукцию клиентам в Европе.

Задержки в портах могут также негативно повлиять на производителей, которые полагаются на цепи поставок, предусматривающие, что поставка компонентов тесно координируется с периодом сборки.

По словам руководителя британской торговой организации Engineering and Machinery Alliance Джека Семпла, у многих производителей есть запасы, однако цепи поставок настолько интегрированы с Европой, что нынешняя ситуация вызывает беспокойство.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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