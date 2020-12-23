Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 78 млн

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 78 011 432 на 08:30 среды по московскому времени, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 717 055, выздоровели более 53 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 18 230 242 инфицированных COVID-19, зафиксировано 322765 летальных исходов, излечились более 10 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за сутки до 10 099 066, число скончавшихся - до 146 444, поправились более 9,6 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Там за время пандемии зарегистрирован 7 318 821 заболевший, умерли 188 259 заразившихся, вылечились более 6,5 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро среды 221,2. В США на 1 млн жителей скончались 997 человек, в Индии - 106, в Бразилии - 883.