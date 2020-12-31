СМИ узнали, что КНР нанимала людей для убийства военных США в Афганистане

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа планирует рассекретить разведывательную информацию о том, что Китай предлагал неким "негосударственным субъектам" в Афганистане плату за убийства американских военных, сообщил портал Axios со ссылкой на чиновников американской администрации.

Источники отметили, что эта информация пока не проверена и сейчас сотрудники различных ведомств пытаются ее подтвердить.

Разведданные были включены в брифинг для президента 17 декабря, Трамп был устно проинформирован по этому вопросу советником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, рассказали собеседники Axios.

Как отмечается, что пока не ясно, проинформированы ли об этом члены конгресса и избранный президент Джо Байден, хотя теперь он имеет доступ к ежедневному президентскому брифингу.

В июне газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что российские спецслужбы платили талибам (террористическая группировка "Талибан", запрещена в РФ) за убийства американских солдат в Афганистане. Ряд официальных лиц США признавали, что не располагают достаточными подтверждениями этих сведений.

Тем не менее, в ходе президентской предвыборной кампании Джо Байден, избранный президентом, обвинял Трампа в том, что тот не принял против России мер и не защитил американских военных.