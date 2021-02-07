В Иране 9 февраля начнется вакцинация "Спутником V"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Вакцинация от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" начнется в Иране в ближайший вторник, 9 февраля, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Сейед Намаки.

Как он отметил, в первую очередь будет вакцинирован медперсонал отделений интенсивной терапии.

По его словам, которые приводит иранское агентство IRNA, после оценки самых надежных вакцин Иран выбрал и импортировал один из самых безопасных препаратов.

В минувший четверг в Тегеран прибыл самолет с первой партией вакцины "Спутник V". В стране также ожидают партию из 4,2 млн доз вакцины AstraZeneca, она, как ожидается, прибудет в феврале.

В декабре Иран начал клинические испытания вакцины собственного производства Razi Cov Pars, она, как заявлял ранее президент Ирана Хасан Рухани, может стать доступной к применению в начале лета.

Как сообщалось, Иран зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" в конце января.