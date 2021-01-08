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Сенатор заявил, что объявить Трампу импичмент не получится

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета по судебной системе Сената США Линдси Грэм заявил, что любая попытка объявить импичмент президенту Дональду Трампу обречена на провал.

"Любая попытка объявить президенту Трампу импичмент не только не увенчается успехом в Сенате, но и создаст опасный прецедент для будущих президентов", - написал он в твиттере.

После беспорядков во время утверждения результатов президентских выборов среди демократов стали звучать призывы к отстранению Трампа от власти. Эту идею поддержали лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Избранный президент США Джо Байден пока не рассматривает варианты досрочного отстранения действующего президента от власти. Его инаугурация назначена на 20 января. Трамп объявил, что не собирается в ней участвовать.

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