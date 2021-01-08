Сенатор заявил, что объявить Трампу импичмент не получится

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета по судебной системе Сената США Линдси Грэм заявил, что любая попытка объявить импичмент президенту Дональду Трампу обречена на провал.

"Любая попытка объявить президенту Трампу импичмент не только не увенчается успехом в Сенате, но и создаст опасный прецедент для будущих президентов", - написал он в твиттере.

Any attempt to impeach President Trump would not only be unsuccessful in the Senate but would be a dangerous precedent for the future of the presidency.



It will take both parties to heal the nation. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 8, 2021

После беспорядков во время утверждения результатов президентских выборов среди демократов стали звучать призывы к отстранению Трампа от власти. Эту идею поддержали лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Избранный президент США Джо Байден пока не рассматривает варианты досрочного отстранения действующего президента от власти. Его инаугурация назначена на 20 января. Трамп объявил, что не собирается в ней участвовать.