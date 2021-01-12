Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 90 891 380+609 476

Иванишвили передал в благотворительный фонд активы на $1,5 млрд

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили, который 11 января сообщил о решении уйти из политики, перевел часть активов на баланс учрежденного им же благотворительного фонда "Карту".

Как заявил Иванишвили в интервью грузинскому изданию Entrepreneur Sakartvelo, фонду переданы активы на $1,5 млрд, в их числе туристические объекты, коммерческая недвижимость, офисы, земельные участки в Тбилиси и регионах Грузии.

В миреВ грузинской оппозиции не поверили в уход Иванишвили из политикиЧитать подробнее

"У меня и моей супруги в распоряжении остается $200 млн, которые существовали помимо этих $1,5 млрд, в качестве свободных средств. Также я оставляю своим детям столько средств, сколько нужно, чтобы они не потеряли мотивацию создавать что-то новое, полностью осознавать и развивать себя", - сказал Иванишвили.

Комментируя вопрос о реакции его детей, Иванишвили ответил, что они полностью разделяют его подход и одобряют это решение.

Учрежденный Иванишвили в 1995 году благотворительный фонд "Карту" за эти годы осуществил проекты в разных сферах на сумму более $3 млрд.

Иванишвили разбогател в России в 1990-е годы. В разное время он занимался металлургическим бизнесом, а также операциями в сфере недвижимости и в финансовом секторе. Он является самым богатым человеком в Грузии. Forbes ранее оценивал состояние Иванишвили примерно в $5,5 млрд.

Грузия Бидзина Иванишвили

Новости по теме

Новости

В двух провинциях Испании температура упала ниже минус 25

В двух провинциях Испании температура упала ниже минус 25
Взрывы в Бейруте

Двух россиян объявили в розыск по делу о взрывах в порту Бейрута

Двух россиян объявили в розыск по делу о взрывах в порту Бейрута

Черногория отменила справки на коронавирус для прибывающих в страну

Меркель высказалась за продление режима изоляции еще на 2-2,5 месяца

Власти Германии закрыли крупнейшую торговую площадку в даркнете

Власти Германии закрыли крупнейшую торговую площадку в даркнете

Скончался почетный Патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет

В Латвии найдены утерянные витражи павильона ВДНХ

Казахстан возобновил транзит нефти через РФ

Пандемия коронавируса

Глава МИД Украины выступил против российской вакцины от COVID-19

Глава МИД Украины выступил против российской вакцины от COVID-19

Что случилось этой ночью: вторник, 12 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');