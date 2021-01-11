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Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Миллиардер Бидзина Иванишвили объявил, что покинет пост лидера правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и окончательно уйдет из политики.

"Считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно отойти от политики и полностью оставить бразды правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию", - говорится в заявлении Иванишвили, распространенном 11 января.

Правящую команду он назвал лучшей и безальтернативной на данный момент и выразил уверенность, что эти люди смогут "достойно заменить" его "труд, авторитет и навыки". Свою миссию Иванишвили считает выполненной и поэтому он уступит дорогу молодежи, а сам вернется к жизни, которую вел до 2011 года. Он уверен, что его уход усилит его партию, сделает ее жизнеспособной и мотивированной, сделает власть в Грузии более энергичной.

"Я ухожу из политики гордым, победоносным и благодарным людям. Люди смогли увидеть мои усилия, которые я приложил только в интересах страны и государства. Я уверен, что грузинский народ также оценит мой сегодняшний шаг, который продиктован теми же интересами, ради которых я пришел в политику", — говорится в его обращении.

"Я уверен, что грузинский народ так же оценит мой сегодняшний шаг, который был продиктован теми же интересами, ради которых я пришел в политику", - заявил Иванишвили.

В октябре 2011 года Иванишвили заявил, что с 2008 года негласно поддерживал оппозицию в Грузии, но теперь решил вступить в открытую борьбу с Михаилом Саакашвили, создать свою партию и пойти с ней на выборы в 2012 году. В октябре 2012 года коалиция, созданная вокруг его партии, выиграла парламентские выборы, и бизнесмен возглавил правительство Грузии.

В конце ноября 2013 года Иванишвили оставил пост премьер-министра и объявил, что уйдет из политики в гражданский сектор.

Грузия Бидзина Иванишвили Грузинская мечта

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