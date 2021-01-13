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Нынешней коалиции трех партий не будет в новом парламенте Эстонии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, в ночь на среду объявивший о своей отставке, сообщил, что нынешняя коалиция трех партий прекратит свое существование в новом правительстве.

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"Говоря о подавшем в отставку правительстве, хочу подчеркнуть, совершенно очевидно, что нынешняя коалиция в составе EKRE(Консервативная народная партия - ИФ), Isamaa ("Отечество" - ИФ) и Центристской партии а современном политическом ландшафте не сохранится", - сказал Ратас в интервью ERR в среду.

Он добавил, что возглавляемая им Центристская партия может оказаться как в оппозиции, так и в коалиции.

"Вполне естественно, что мы считаем возможным начать консультации о создании новой коалиции со всеми партиями, и для нас важно, чтобы эта коалиция была бы союзом на как можно более широкой основе", - добавил Ратас.

Он выразил надежду на скорейшее создание новой коалиции, обратив внимание на сложную ситуацию в стране из-за пандемии коронавируса.

Ранее в политических кругах Эстонии высказывалось предположение, что лидеру крупнейшей оппозиционной "Партии Реформ" Кае Каллас (Kaja Kallas), которой президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) поручила в среду начать формирование нового правительства, с этой задачей не справиться, так как оппозиции недостает голосов в парламенте.

В марте 2019 года реформистам не удалось сформировать коалицию именно по этой причине. Поэтому некоторые политики не исключали, что нынешняя коалиция из трех партий может сохраниться после перестановки некоторых ключевых кадровых персон и внесения ряда изменений в коалиционное соглашение.

Ратас подал в среду в отставку в связи с тем, что его партии Центра во вторник было предъявлено подозрение в коррупции. Вместе с ним автоматически в отставку уходит и все правительство. Оно продолжит работу до назначения нового состава кабинета министров.

Эстония Юри Ратас

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