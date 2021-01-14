Власти США предупредили об угрозах в преддверии инаугурации Байдена

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Федеральные органы власти США предупреждают об угрозах инаугурации избранного президента Джо Байдена со стороны вооруженных групп и расистов-экстремистов, сообщает The New York Times.

Беспорядки, произошедшие в здании Конгресса США на прошлой неделе, станут "значительной движущей силой насилия" для вооруженных групп и расистов-экстремистов, которые нацелены на инаугурацию, которая состоится на следующей неделе, ссылается газета на совместный разведывательный бюллетень от 13 января, выпущенный Национальным антитеррористическим центром и министерствами юстиции и национальной безопасности США.

Вооруженные группы и расисты-экстремисты "весьма вероятно, представляют наибольшую внутреннюю террористическую угрозу в 2021 году", отмечается в бюллетене.

В документе также подчеркивается, что заявления президента США Дональда Трампа об "украденных выборах" "могут привести некоторых людей к убеждению, что нет никакого политического решения для их претензий и необходимы насильственные действия".

Ранее Федеральное бюро расследований предупредило, что сторонники Трампа планируют проводить вооруженные протесты у Капитолиев во всех 50 американских штатах, включая Капитолий США в Вашингтоне.

Беспорядки в Капитолии

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Трамп тот день проводил митинг для своих сторонников в Вашингтоне, во время которого призвал собравшихся прийти к зданию Конгресса США и высказать законодателям недовольство "украденными выборами". Это легло в основу обвинений, приведших ко второму для Трампа импичменту.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.