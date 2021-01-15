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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:40Заразились
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 93 млн

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В мире с начала пандемии зафиксировали уже 93 087 609 случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро пятницы число умерших после заражения с начала вспышки COVID-19 достигло 1 993 699 человек.

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Первое место по количеству подтвержденных случаев коронавируса занимают США, там за время пандемии выявили свыше 23,3 млн инфицированных. На втором месте - Индия с 10,5 млн случаев COVID-19. В Бразилии, расположившейся на третьем месте, зарегистрировано более 8,3 млн случаев.

Наибольшее число жертв от коронавируса зафиксировано в США. С начала вспышки COVID-19 в стране скончались 388,5 тыс. заразившихся. В Бразилии зерегистрировано 207 тыс. летальных исходов от COVID-19, в Индии - около 151,7 тыс.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, с начала пандемии в мире выявлено более 93,5 млн случаев коронавируса, свыше 2 млн скончались, 66,8 млн человек выздоровели.

Согласно его подсчетами, сейчас коронавирусом продолжают болеть 24,6 млн человек, более 99% из которых переносят болезнь в легкой форме.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 января 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус США Бразилия Индия

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