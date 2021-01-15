Пенс впервые после дебатов поговорил по телефону с Камалой Харрис

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс провел телефонный разговор со своим преемником Камалой Харрис для того, чтобы предложить помощь в преддверии инаугурации президента, сообщило издание The Hill со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника издания, беседа состоялась накануне. Это их первый разговор со времени дебатов в октябре минувшего года.

Пенс взял на себя некоторые обязанности, которые обычно выполняет президент в период окончания срока полномочий. Так, в четверг вице-президент посетил брифинг по обеспечению безопасности на инаугурации, а также поприветствовал членов национальной гвардии, находящихся в Капитолии США.

Кроме того, Пенс выступит с обращением в субботу и воскресенье в Калифорнии и Нью-Йорке о военных достижениях администрации президента США Дональда Трампа.

Вице-президент также посетит церемонию инаугурации Джо Байдена 20 января.

Что касается Трампа, он не звонил Байдену и не признал в прямой форме своего поражения на президентских выборах США. Ожидается, что перед инаугурацией Трамп покинет Вашингтон.

Ранее в пятницу Пенс заявил, что обязуется в соответствии с историческими традициями обеспечить безопасный переход власти к избранному президенту Джо Байдену.

Пенс сказал, что Байден и избранный вице-президент Камала Харрис будут приведены к присяге 20 января в соответствии с историей и традициями США, а также "таким образом, чтобы отдать честь американскому народу и Соединенным Штатам".

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

До этого Трамп призывал Пенса воспрепятствовать утверждению в конгрессе результатов президентских выборов, однако тот заявил, что не считает возможным в одностороннем порядке отказывать в сертификации конгрессом итогов президентских выборов.