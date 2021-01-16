Facebook восстановил аккаунты Дональда Трампа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Страницы действующего президента США Дональда Трампа с фейсбуке и инстаграме заработали после недавней блокировки.

Ранее Марк Цукерберг, глава компании Facebook, писал, что страницы Трампа останутся заблокированными до тех пор, пока он не уйдет со своего поста. Инаугурация нового президента состоится 20 января.

На момент написания текста аккаунт Трампа в твиттере остается заблокированным и не указывается в поисковой выдаче. Дональд Трамп пользовался твиттером активнее, чем всеми другими социальными сетями.

Крупнейшие американские социальные сети заблокировали страницы Трампа после того, как его сторонники попали в здание конгресса, вошли в зал заседаний палаты представителей и кабинеты конгрессменов. Они требовали пересмотреть итоги недавних выборов, где большинство голосов набрал соперник Трампа, кандидат от Демократической партии Джо Байден.