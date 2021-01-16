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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:13Заразились
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Что случилось этой ночью: суббота, 16 января

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Пенс впервые после дебатов поговорил по телефону с Камалой Харрис. До этого они общались лично на предвыборных дебатах минувшей осенью. Сейчас Пенс занимается вопросами передачи власти от одного президента к другому.

– Режиссер из России снимет эпизод сериала по видеоигре для канала HBO. Этот режиссер – Кантемир Балагов, лауреат многих кинопремий. Балагов снимет пилотную серию проекта "Одни из нас".

– Facebook восстановил аккаунты Дональда Трампа. Ранее Марк Цукерберг обещал сделать это после инаугурации Джо Байдена 20 января. Профиль Трампа в твиттере заблокирован навсегда.

– На острове Русском восстановили подачу электроэнергии после циклона. Электричество пропало из-за сильного ветра, повредившего провода. Специалисты все еще работают по точечным заявкам от жителей.

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