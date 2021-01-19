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СК возбудил дело после гибели капитана судна Arvin у берегов Турции

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации морского судна по факту гибели капитана сухогруза Arvin у берегов Турции. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"Следствием установлено, что 17 января в акватории Черного моря в районе провинции Батын Турецкой Республики потерпел крушение теплоход Arvin, что повлекло гибель капитана – жителя Ростова-на-Дону 1984 года рождения", - сказала Марковская во вторник журналистам.

Она отметила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

"Следователем Ростовского следственного отдела на транспорте организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление обстоятельств крушения, а в последствии и затопления указанного судна, а также лиц, допустивших нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта", - сказала Марковская.

17 января у побережья провинции Бартын (Турция) затонуло судно Arvin (номер IMO: 8874316, флаг Палау). На борту судна находилось 12 членов экипажа, среди которых 10 граждан Украины и двое – России. Второй гражданин РФ Николай Кринов, старший техник судна, был спасен.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18 января шесть членов экипажа спасены (пять граждан Украины и один гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков.

Турция Arvin Арвин

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