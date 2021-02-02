Страны Балтии намерены добиваться освобождения Навального

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран Балтии во вторник обратились в Совет Европы и ОБСЕ с призывом принять меры в связи задержаниями протестующих и журналистов на акциях в России, они также заявили, что будут добиваться освобождения Алексея Навального.

Письма министров стран Балтии, осуждающих использование силы российскими правоохранительными органами в отношении протестующих и призывающих международное сообщество принять в этой связи незамедлительные действия, разосланы руководителям этих организаций по инициативе Литвы, сообщает литовский МИД.

"Вместе с коллегами из стран Балтии мы выражаем надежду, что главы Совета Европы и ОБСЕ предпримут незамедлительные действия и используют все доступные этим организациям меры, чтобы исключить дальнейшие жесткие действия против протестующих и требовать освобождения незаконно задержанных граждан России, в том числе и Алексея Навального", - приводятся в пресс-релизе слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Авторы писем обращают внимание на "продолжающиеся и усиливающиеся репрессии" против правозащитников, гражданского общества и журналистов в России, а также призывают к расследованиям нарушений прав человека в РФ. Они подчеркивают, что этими действиями Россия нарушает свои международные обязательства, включая и принципы, обозначенные в Европейской конвенции по защите прав человека.

Главы МИД трех стран напоминают, что Европейский суд по правам человека признал ранние задержания российского оппозиционера Алексея Навального незаконными и политически мотивированными.

В Москве 23 и 31 января прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" по возвращении из Германии и позднее арестован.

По данным Союза журналистов России, в ходе несанкционированных акций 23 и 31 января были задержаны около 90 сотрудников СМИ, большинство из них отпущены после проверки документов.