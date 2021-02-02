Совет Европы счел срок Навальному нарушением обязательств РФ в сфере прав человека

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Решение суда по делу российского оппозиционера Алексея Навального нарушает международные обязательства России в области прав человека, заявила во вторник комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

"Сегодняшнее судебное решение о тюремном заключении Алексея Навального в исправительной колонии сроком на три с половиной года не вызывает доверия и противоречит международным обязательствам России в области прав человека", - говорится в заявлении Миятович.

Она отметила, что приговор, ставший основанием для вынесенного во вторник постановления, ранее был признан ЕСПЧ "произвольным и явно необоснованным".

"Этим решением российские власти не только усугубляют нарушения прав человека, но и посылают сигнал, наносящий ущерб защите прав всех российских граждан и затрагивающий целостность европейской системы защиты прав человека", - добавила Миятович.

Миятович призвала российские власти "восстановить атмосферу уважения прав человека на основе международных стандартов".