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В Бельгии разрешили открыть парикмахерские и зоопарки

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Бельгии смягчит карантинные меры в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки по COVID-19, объявил премьер-министр Александр Де Кроо. С 8 февраля в стране откроют зоны отдыха и кемпинги, с 13 февраля - зоопарки и парикмахерские.

Парикмахерским разрешили работать "при строгом соблюдении эпидемиологического протокола", сказал премьер.

Другие сервисы немедицинского характера, предусматривающие непосредственный человеческий контакт, например, салоны красоты и массажные, кабинеты татуажа и пирсинга и т.п., смогут возобновить работу с 1 марта. Персоналу придется соблюдать строгие санитарные меры и систематически проверяться на коронавирус. Оказывать такие услуги на дому запрещено.

С 13 февраля агенты по торговле недвижимостью смогут сопровождать клиентов, желающих осмотреть дома, выставленные на продажу.

Де Кроо считает, что с начала декабря ситуация с заболеваемостью остается стабильной, число госпитализаций и смертей уменьшается. Стабильности удалось достичь в период, когда начали распространяться новые, более заразные штаммы коронавируса, которые заметно проявили свой негативный эффект в других странах. Премьер считает, что этого удалось достичь благодаря введенным в Бельгии мерам, которые себя оправдали, и благодаря дисциплинированности граждан.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США
Хроника 09 января 2020 года – 05 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Бельгия коронавирус Александр Де Кроо

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