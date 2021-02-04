Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:44Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 391 868+522 030

США начали изучать варианты санкций против Мьянмы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американские власти рассматривают разные варианты санкций против Мьянмы, где военные захватили власть, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы рассматриваем возможность подготовки указа по этой теме и мы обдумываем точечные санкции против частных лиц и компаний, контролируемых военными", - сказал Салливан.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме подверглись международному осуждению. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.

США Мьянма

Новости по теме

Новости

Блинкен обсудил с Лавровым вмешательство РФ в выборы-2020 в США

США приостановят вывод американских военных из Германии

В США первую дозу COVID-вакцины получили 8% жителей

Пандемия коронавируса

В США могут начать раздавать маски всем американцам

В США могут начать раздавать маски всем американцам

Киев призвал перейти на ядерное топливо из США вместо российского

Киев призвал перейти на ядерное топливо из США вместо российского

Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

В ООН зафиксировали рекордный скачок мировых цен на продовольствие

Цена Brent превысила $59 за баррель впервые с 20 февраля

Цена Brent превысила $59 за баррель впервые с 20 февраля

Ракета SpaceX стартовала с новой группой из 60 интернет-спутников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');