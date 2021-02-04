США начали изучать варианты санкций против Мьянмы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американские власти рассматривают разные варианты санкций против Мьянмы, где военные захватили власть, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы рассматриваем возможность подготовки указа по этой теме и мы обдумываем точечные санкции против частных лиц и компаний, контролируемых военными", - сказал Салливан.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме подверглись международному осуждению. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.