Берлин ведет конфиденциальные переговоры с США по "Северному потоку 2"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Кабинет министров ФРГ ведет переговоры с США по "Северному потоку 2", но не разглашает их содержание, заявила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

"Это конфиденциальные переговоры. Мы в курсе санкций и ведем с правительством США по этому поводу переговоры", - сказала Деммер журналистам в Берлине в среду.

Ранее сообщалось, что позиция Германии по "Северному потоку 2" заключается в том, что этот проект является экономическим аспектом взаимодействия с Россией и должен быть реализован в интересах граждан ФРГ, несмотря на политические разногласия с РФ.

США активно выступают против строительства "Северного потока 2", выражая, в частности, опасения, что этот газопровод станет ударом для Украины. Ранее в феврале в американском Госдепе говорили, что намерены препятствовать завершению проекта не только с помощью санкций.