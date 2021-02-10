РФ и Иран подписали план совместных действий по производству "Спутника V"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Представители министерств здравоохранения РФ и Ирана обсудили вопросы производства вакцины и подписали план совместных действий, сообщил "Интерфаксу" в среду помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, на этой неделе делегация министерства здравоохранения Ирана посетила Научный центр им.Гамалеи, одну из промышленных площадок по производству вакцины "Спутник V".

Кузнецов сказал также, что состоялась встреча представителей министерств здравоохранения РФ и Ирана, на которой обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, в том числе регистрации лекарств, профилактики и лечения коронавируса, вакцинации населения.

"Обсуждался вопрос производства "Спутник V" в Иране, по итогам переговоров был подписан план совместных действий", - отметил Кузнецов.

Иран зарегистрировал "Спутник V" в конце января, с 9 февраля жителей страны начали прививать российской вакциной.