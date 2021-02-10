Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:08Заразились
на 10.02В России 4 012 710+14 494В мире 106 905 601+427 555

РФ и Иран подписали план совместных действий по производству "Спутника V"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Представители министерств здравоохранения РФ и Ирана обсудили вопросы производства вакцины и подписали план совместных действий, сообщил "Интерфаксу" в среду помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, на этой неделе делегация министерства здравоохранения Ирана посетила Научный центр им.Гамалеи, одну из промышленных площадок по производству вакцины "Спутник V".

Кузнецов сказал также, что состоялась встреча представителей министерств здравоохранения РФ и Ирана, на которой обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, в том числе регистрации лекарств, профилактики и лечения коронавируса, вакцинации населения.

"Обсуждался вопрос производства "Спутник V" в Иране, по итогам переговоров был подписан план совместных действий", - отметил Кузнецов.

Иран зарегистрировал "Спутник V" в конце января, с 9 февраля жителей страны начали прививать российской вакциной.

Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Алексей Кузнецов Коронавирус Иран Спутник V

Новости по теме

Новости

Китай успешно вывел зонд на орбиту Марса

Продажа американских операций TikTok отложена на неопределенный срок

Продажа американских операций TikTok отложена на неопределенный срок

Турция собралась отправить в космос женщину

Берлин ведет конфиденциальные переговоры с США по "Северному потоку 2"

Иранцы устроили автопробеги в честь годовщины Исламской революции

Иранцы устроили автопробеги в честь годовщины Исламской революции

В Германии зафиксировали температурные и "снежные" рекорды

В Германии зафиксировали температурные и "снежные" рекорды

"Транснефть" ждет ухода в минус "Запад-Транснефтепродукта" из-за действий Минска

Пандемия коронавируса

В мире из почти 107 млн заразившихся COVID умерли 2,3 млн

Что случилось этой ночью: среда, 10 февраля

В МИД РФ допустили полное закрытие генконсульства США во Владивостоке весной

В МИД РФ допустили полное закрытие генконсульства США во Владивостоке весной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');