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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:25Заразились
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WP спрогнозировала мировой успех "Спутника V"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Успешное применение и положительные оценки результатов вакцинирования российским препаратом от коронавируса "Спутник V" могут стать началом глобального успеха России в этой области, пишет американская газета The Washington Post.

Автор публикации отмечает, что "не так давно разговоры о российской коронавирусной вакцине вызывали насмешки" у официальных представителей в Соединенных Штатах.

"Но теперь "Спутник V", названный в честь первого в мире спутника, пуском которого Советский Союз изначально опередил американцев в космической гонке, начинает выглядеть так, как будто это может стать историей успеха в международном масштабе", - пишет он.

В статье обращается внимание, что эти оценки появились после того, как британский медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой было установлено, что вакцина имеет эффективность 91,6% через 21 день после первого укола и 91,8% для тех, кто старше 60 лет.

"Это ставит ее в один ряд со знаменитыми вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna", - пишет газета.

Она отмечает, что "более десятка стран одобрили вакцину для экстренного применения, и теперь, когда она получила одобрение Тhe Lancet, вероятность ее более широкого применения возросла".

"Спутник V" значительно дешевле своих западных конкурентов и не требует такой же ультрахолодной инфраструктуры хранения, которая усложняет распространение вакцины Pfizer в большинстве развивающихся стран, пишет автор статьи.

Хроника 09 января 2020 года – 11 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V США Коронавирус

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