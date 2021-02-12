США заподозрили РФ и КНР в использовании вакцин как инструмента дипломатии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Китай пытаются использовать разработанные ими вакцины против COVID-19 в качестве средств достижения дипломатических целей, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Конечно, мы следили за попытками других стран - Китая и России - использовать вакцины как средства достижения успехов на дипломатическом уровне", - заявила Псаки журналистам на брифинге.

Пресс-секретарь добавила, что в Вашингтоне следят за этими действиями РФ и КНР "с беспокойством".

Псаки заверила, что за ситуацией следит Агентство национальной безопасности США.