Что случилось этой ночью: четверг, 18 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Тысячи нацгвардейцев будут охранять Вашингтон, чтобы предотвратить беспорядки. В начале марта пройдет инаугурация Джо Байдена. Власти США считают вероятной попытку захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

– Минздрав Украины назвал препарат, с которым начнется вакцинация против COVID-19. Это будет вакцина AstraZeneca индийского производства. Первая партия должна прибыть в страну до конца недели.

– Власти Техаса предупредили граждан, что электричество будет ближе к выходным. Юг США обесточен из-за сильных морозов. Кроме этого пострадали нефтяные месторождения.

– "Ювентус" проиграл "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Туринцы проведут ответный матч дома. Им нужно отыграть разницу в один мяч.