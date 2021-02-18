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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:37Заразились
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Что случилось этой ночью: четверг, 18 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Тысячи нацгвардейцев будут охранять Вашингтон, чтобы предотвратить беспорядки. В начале марта пройдет инаугурация Джо Байдена. Власти США считают вероятной попытку захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

– Минздрав Украины назвал препарат, с которым начнется вакцинация против COVID-19. Это будет вакцина AstraZeneca индийского производства. Первая партия должна прибыть в страну до конца недели.

– Власти Техаса предупредили граждан, что электричество будет ближе к выходным. Юг США обесточен из-за сильных морозов. Кроме этого пострадали нефтяные месторождения.

– "Ювентус" проиграл "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Туринцы проведут ответный матч дома. Им нужно отыграть разницу в один мяч.

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Власти Техаса предупредили граждан, что электричество будет к выходным

Тысячи нацгвардейцев будут охранять Вашингтон, чтобы предотвратить беспорядки

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Что произошло за день: среда, 17 февраля

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