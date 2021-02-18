Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:52Заразились
на 18.02В России 4 125 598+13 447В мире 109 902 859+395 451

Глава "Газпром нефти" увидел признаки перегрева на нефтяном рынке

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава "Газпром нефти" Александр Дюков сказал, что видит признаки перегрева на нефтяном рынке, и что в долгосрочной перспективе цены снизятся. Он сказал это телеканалу "Россия 24".

"Долгосрочно держать цены выше $60 будет сложно, в долгосрочной перспективе цена нефти будет $45-50-60 за баррель", - прогнозирует Дюков.

По его оценке, потребление нефти в мире восстановится до докризисного уровня в начале 2022 года.

"Я верю в восстановление спроса на рынке если не в конце этого года, то в начале следующего года - спрос вернется на докризисный уровень. Может быть не во всех сегментах. Понятно, что если говорить о воздушных перевозках или морских круизах, то потребление нефтепродуктов в этом сегменте будет ниже. Но в целом, в начале следующего года мы уже выйдем на докризисный уровень и дальше, наверное, стоит ожидать роста объемов потребления, поскольку мировая экономика продолжит восстанавливаться", - считает глава "Газпром нефти".

"А цены, надеюсь, что будут на уровне $45-55-60 за баррель, которые являются абсолютно комфортными для производителей и потребителей и в целом для мировой экономики", - добавил он.

Хроника 27 января 2020 года – 18 февраля 2021 годаЭкономический кризис
Александр Дюков Газпром нефть коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Полиция Бразилии проверяет сообщения о "ветреной вакцинации" от COVID

Членство РФ в СЕ может быть приостановлено из-за ситуации с Навальным

Членство РФ в СЕ может быть приостановлено из-за ситуации с Навальным

В Испании протесты против ареста рэпера переросли в беспорядки

В Испании протесты против ареста рэпера переросли в беспорядки

Белорусские журналистки получили по два года колонии за стрим митинга

Премьер Грузии Гахария решил уйти в отставку

Премьер Грузии Гахария решил уйти в отставку
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 110 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 18 февраля

Власти Техаса предупредили граждан, что электричество будет к выходным

Тысячи нацгвардейцев будут охранять Вашингтон, чтобы предотвратить беспорядки

Тысячи нацгвардейцев будут охранять Вашингтон, чтобы предотвратить беспорядки

Шеф Пентагона назвал политику России одной из основных угроз странам НАТО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');