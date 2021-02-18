Глава "Газпром нефти" увидел признаки перегрева на нефтяном рынке

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава "Газпром нефти" Александр Дюков сказал, что видит признаки перегрева на нефтяном рынке, и что в долгосрочной перспективе цены снизятся. Он сказал это телеканалу "Россия 24".

"Долгосрочно держать цены выше $60 будет сложно, в долгосрочной перспективе цена нефти будет $45-50-60 за баррель", - прогнозирует Дюков.

По его оценке, потребление нефти в мире восстановится до докризисного уровня в начале 2022 года.

"Я верю в восстановление спроса на рынке если не в конце этого года, то в начале следующего года - спрос вернется на докризисный уровень. Может быть не во всех сегментах. Понятно, что если говорить о воздушных перевозках или морских круизах, то потребление нефтепродуктов в этом сегменте будет ниже. Но в целом, в начале следующего года мы уже выйдем на докризисный уровень и дальше, наверное, стоит ожидать роста объемов потребления, поскольку мировая экономика продолжит восстанавливаться", - считает глава "Газпром нефти".

"А цены, надеюсь, что будут на уровне $45-55-60 за баррель, которые являются абсолютно комфортными для производителей и потребителей и в целом для мировой экономики", - добавил он.