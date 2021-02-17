В сектор Газа доставят тысячу доз вакцины "Спутник V"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Израиль одобрил поставку тысячи доз российской вакцины "Спутник V" в сектор Газа, груз прибудет туда в среду, сообщает издание The Jerusalem Post.

Транспортировка препарата осуществляется по запросу Палестинской национальной администрации. На данный момент груз уже находится в пути к КПП "Эрез" на административной границе Израиля и сектора Газа.

Накануне британская газета The Guardian со ссылкой на палестинский Минздрав сообщила, что палестинцы обвинили Израиль в блокировании поставок первых 2 тыс. доз "Спутник V" в сектор Газа.

"Оккупационные власти воспрепятствовали завозу (вакцин в сектор Газа - ИФ). Эти дозы предназначались для медицинского персонала, работающего в палатах интенсивной терапии с пациентами с COVID-19, а также для персонала, работающего в отделениях неотложной помощи", - процитировало издание выдержки из заявления палестинского министра здравоохранения Палестины Май Алькайлы.

По данным палестинской стороны, груз вакцин был остановлен на израильском КПП.

На прошлой неделе Палестинская национальная администрация получила 10 тыс. доз вакцины "Спутник V".