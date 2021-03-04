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В Бишкеке заявили о взломе аккаунта президента Киргизии в фейсбуке

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Аккаунт президента Киргизии Садыра Жапарова в фейсбуке был взломан неизвестными, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

"Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами", - добавила она и заверила, что Жапаров не имеет отношения к последним комментариям, размещенным через его аккаунт.

Как сообщает "Акипресс", пользователи заметили, что в комментариях к новости про голосование в парламенте пользователь "Садыр Жапаров" оставил оскорбительный комментарий, адресованный, судя по всему, депутату Дастану Бекешеву.

Садыр Жапаров пришел к власти в Киргизии в 2020 году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. В январе 2021 года он выиграл президентские выборы.

Киргизия Садыр Жапаров Галина Байтерек

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