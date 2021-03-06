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Замначальника Генштаба Армении стал фигурантом уголовного дела

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Заместителю начальника Главного штаба ВС Армении, начальнику управления боевой подготовки генерал-лейтенанту Андранику Макаряну предъявлено обвинение, сообщает армянская газета "Жоховурд" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Армении.

Издание отмечает, что Макарян проходит в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела, расследуемого в Следственном комитете в связи с упущениями во время войны в Карабахе осенью 2020 года. Генпрокуратура не сообщила других подробностей, отметив лишь, что материалы дела содержат гостайну.

По данным журнала, Макарян - один из четырех высокопоставленных военных, не присоединившихся к заявлению руководства Генерального штаба ВС с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщалось, 25 февраля Генеральный штаб потребовал отставки правительства и премьер-министра. Таким был ответ военных на освобождение от должности первого замначальника Главного штаба Тирана Хачатряна. Ранее он усомнился в правдивости слов Пашиняна и низкой эффективности российских комплексов "Искандер" во время боевых действий в Нагорном Карабахе.

В Минобороны РФ подчеркнули, что стоящие на вооружении у Армении "Искандеры" не были задействованы в Карабахе, а Пашиняна, вероятно, ввели в заблуждение. Позднее пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян заявила, что его неверно информировали.

Армения Андраник Макарян

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