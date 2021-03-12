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Парижский Диснейленд передумал открываться со 2 апреля

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Диснейленд в Париже из-за ситуации с коронавирусом отложил открытие, которое намечалось на 2 апреля. Тем, кто забронировал билеты на начало апреля, предлагается сменить дату визита или отказаться от брони. Компания пообещала не штрафовать за отказ, если только обращение не поступит в последний момент.

Администрация парка сохраняет оптимизм и все же надеется, что Диснейленд скоро удастся открыть. Информацию о новой дате открытия компания опубликует позднее.

Парижский Диснейленд, единственный в Европе, принимает около 10 млн гостей в год. Он был закрыт 15 марта 2020 года. До этого некоторое время он работал без шоу и парадов. Его открыли в июле и снова закрыли в октябре.

Ранее предполагалось, что парк откроется с 13 февраля, однако в середине января эту дату перенесли на 2 апреля.

Во Франции с начала пандемии было выявлено 3 990 331 случай заражения коронавирусом, 89 830 заболевших умерли.

Хроника 09 января 2020 года – 12 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Диснейленд Disney Париж Франция коронавирус

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