Парижский Диснейленд передумал открываться со 2 апреля

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Диснейленд в Париже из-за ситуации с коронавирусом отложил открытие, которое намечалось на 2 апреля. Тем, кто забронировал билеты на начало апреля, предлагается сменить дату визита или отказаться от брони. Компания пообещала не штрафовать за отказ, если только обращение не поступит в последний момент.

Администрация парка сохраняет оптимизм и все же надеется, что Диснейленд скоро удастся открыть. Информацию о новой дате открытия компания опубликует позднее.

Парижский Диснейленд, единственный в Европе, принимает около 10 млн гостей в год. Он был закрыт 15 марта 2020 года. До этого некоторое время он работал без шоу и парадов. Его открыли в июле и снова закрыли в октябре.

Ранее предполагалось, что парк откроется с 13 февраля, однако в середине января эту дату перенесли на 2 апреля.

Во Франции с начала пандемии было выявлено 3 990 331 случай заражения коронавирусом, 89 830 заболевших умерли.