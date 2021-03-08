Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37Заразились
на 08.03В России 4 333 029+10 253В мире 116 843 908+341 083

Российские военные заявили о готовящейся провокации в Идлибе

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Сирии боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) готовят инсценировку химической атаки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Карпов на брифинге в понедельник.

"Террористы планируют провести в специально построенном лагере в населенном пункте Кбана провинции Идлиб инсценировку химической атаки с привлечением жителей провинции в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения", - заявил Карпов.

Он добавил, что в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 28 обстрелов со стороны боевиков.

Сирия Россия ЦПВС Идлиб

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 8 марта

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

В Таиланде вдвое сократят карантин для привитых от COVID-19 туристов

В Таиланде вдвое сократят карантин для привитых от COVID-19 туристов
Пандемия коронавируса

Власти Туниса смягчили требования к въезжающим в страну туристам

Башар Асад и его жена заразились COVID-19

Бэнкси выставит на аукцион свою работу, нарисованную в больнице

Бэнкси выставит на аукцион свою работу, нарисованную в больнице

NYT узнала о новых санкциях против РФ за предполагаемые кибератаки

NYT узнала о новых санкциях против РФ за предполагаемые кибератаки

Жена принца Гарри обвинила Британскую королевскую семью в расизме

Жена принца Гарри обвинила Британскую королевскую семью в расизме

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 марта

США и Южная Корея договорились о расходах на содержание американских военных

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');