Российские военные заявили о готовящейся провокации в Идлибе

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Сирии боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) готовят инсценировку химической атаки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Карпов на брифинге в понедельник.

"Террористы планируют провести в специально построенном лагере в населенном пункте Кбана провинции Идлиб инсценировку химической атаки с привлечением жителей провинции в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения", - заявил Карпов.

Он добавил, что в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 28 обстрелов со стороны боевиков.