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Врио Главного штаба ВС Армении назначен замначальника Галстян

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Обязанности начальника Главного штаба ВС Армении временно будет исполнять генерал-лейтенант Степан Галстян, сказала пресс-секретарь премьер-министра республики Мане Геворкян армянским СМИ.

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Галстян был назначен заместителем начальника Главного штаба ВС в июне 2018 года.

10 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту республики Армену Саркисяну ходатайство о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил. Он также провел встречу с командованием армии.

Бывший начальник Главного штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от должности силой закона 10 марта. Он назвал это решение антиконституционным и обратился в Административный суд.

Армения Степан Галстян

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