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Госдеп счел новые санкции США и ЕС "внушительным наказанием" для России

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Санкции против российских должностных лиц, о которых стало известно во вторник, станут значительным наказанием для Москвы, поскольку их ввели и США, и ЕС, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

"Сегодня были введены санкции по обе стороны от Атлантики. Наши собственные санкции были значительными, действия Европы также были значительными", - сказал он на брифинге во вторник, объяснив, что "если сложить их вместе, то это внушительное наказание для России".

По мнению Прайса, так как США и ЕС действуют совместно, в Москве "это заметят".

Кроме того, представитель госдепа, говоря о возможных дополнительных санкциях, сообщил, что Вашингтон продолжает выявлять организации, участвующие в проекте "Северный поток 2".

Минфин США объявил о санкциях в отношении первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.

Перед этим во вторник о санкциях против российских должностных лиц в связи с ситуацией с Навальным объявил ЕС, они уже вступили в силу. Ограничительные меры введены против главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова. Эти санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.

В октябре прошлого года Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с ситуацией с Навальным.

Под санкции ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который в Европе считают местом создания отравляющего вещества "Новичок".

США ЕС Россия

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