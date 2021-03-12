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Пекин потребовал от Киева соблюдать права инвесторов в деле "Мотор Сич"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пекин требует, чтобы Киев в соответствии с законом защищал интересы китайских инвесторов в связи с решением о национализации предприятия "Мотор Сич", более 50% акций которого принадлежит китайским компаниям, сообщил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороныУкраины Алексей Данилов заявил, что принято решение вернуть украинскому народу "Мотор Сич" "конституционным способом" и "в ближайшее время". В партии "Слуга народа" пообещали, что законопроект о национализации компании будет подготовлен и внесен в Верховную раду через две или три недели.

В декабре 2020 года китайские акционеры "Мотор Сич" инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Beijing Skyrizon Aviation Industry вошла в капитал "Мотор Сич" в 2016 году в результате сделки с бывшими акционерами компании. Акции "Мотор Сич" затем были арестованы по требованию Службы безопасности Украины. По данным источника в правительстве Украины, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

В январе президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторв предприятия. МИД Китая ответил на это нотой, содержание которой не раскрывается.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания поставляет продукцию более чем в 100 стран.

Слуга народа Украина Владимир Зеленский Мотор Сич Запорожье Китай СНБО МИД

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