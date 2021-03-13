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Стычки между митингующими и полицией начались у резиденции президента Армении

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Стычки между полицией и требующими отставки премьер-министра Никола Пашиняна демонстрантами начались у служебного входа в резиденцию президента страны.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", представители полиции пытаются оттеснить демонстрантов у здания президентской резиденции, есть задержанные, между правоохранителями и полицейскими время от времени происходят небольшие столкновения.

Ранее Пашинян прибыл в администрацию президента республики, где на встрече с президентом Арменом Саркисяном будут обсуждаться пути выхода из внутриполитического кризиса.

Между тем, несколько сотен оппозиционеров собрались у центрального входа президентской резиденции на проспекте Баграмяна, требуя отставки Пашиняна.

Проезд кортежа Пашиняна был обеспечен многочисленными сотрудниками полиции, выстроившимися в специальный коридор.

Армения Ереван

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