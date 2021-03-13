В Армении завершилась встреча премьера и президента
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Встреча премьера Армении Никола Пашиняна с президентом республики Арменом Саркисяном по разрешению внутриполитического кризиса завершилась.
Как сообщает в субботу корреспондент "Интерфакса", Пашинян покинул резиденцию главы государства.
Встреча проходила на фоне акций протеста и стычек между полицией и требующими отставки премьера демонстрантами.
Представители оппозиции также завершили свою акцию, задержанные ранее активисты освобождены.