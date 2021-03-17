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Армянским солдатам-срочникам запретили отпуска и свидания

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Отпуска военнослужащих-срочников и свидания с ними запрещены из-за осложнившейся в Армении ситуации с коронавирусом.

"В связи с ростом случаев коронавируса в Вооруженных силах проводятся санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. Запрещаются свидания с военнослужащими срочной службы, отпуска и увольнения", - сообщает Минобороны Армении.

Исключения будут сделаны лишь в случае смерти членов семей военнослужащих.

В Армении за последние сутки выявлено 854 новых случаев коронавируса. Между тем страна в настоящее время остается в состоянии политического кризиса.

Он начался после того, как 25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна. После того, как президент два раза не подписал указ об увольнении, Оник Гаспарян был освобожден от должности силой закона 10 марта. Он назвал это решение антиконституционным и обратился в Административный суд с иском о противозаконности его освобождения от должности.

13 марта премьер Армении Никол Пашинян обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном возможность проведения внеочередных парламентских выборов.

Армения Минобороны Армении

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